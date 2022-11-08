Овечкин с «минус 11» – в четверке игроков с худшей полезностью в сезоне НХЛ. Еще трое – из «Сент-Луиса»
Александр Овечкин с «минус 11» – в четверке худших игроков по полезности в сезоне НХЛ.
В 14 матчах сезона в активе капитана «Вашингтона» 13 (8+5) очков при общей полезности «минус 11».
Он делит третье место в текущем антирейтинге полезности НХЛ с защитником «Сент-Луиса» Тори Крюгом (1+4 в 10 матчах).
Первое и второе место занимают 2 других игрока «блюзменов» – форварды Джордан Кайру («минус 15», 3+1 в 10 матчах) и Райан О’Райлли («минус 12», 1+0 в 10 матчах).
В «Кэпиталс» второй худший показатель составляет «минус 5» (у защитника Эрика Густафссона и форварда Энтони Манты).
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