Овечкин с «минус 11» – в четверке игроков с худшей полезностью в сезоне НХЛ. Еще трое – из «Сент-Луиса»

с «минус 11» – в четверке худших игроков по полезности в сезоне .

В 14 матчах сезона в активе капитана «Вашингтона» 13 (8+5) очков при общей полезности «минус 11».

Он делит третье место в текущем антирейтинге полезности НХЛ с защитником (1+4 в 10 матчах).

Первое и второе место занимают 2 других игрока «блюзменов» – форварды Джордан Кайру («минус 15», 3+1 в 10 матчах) и («минус 12», 1+0 в 10 матчах).

В «Кэпиталс» второй худший показатель составляет «минус 5» (у защитника Эрика Густафссона и форварда Энтони Манты).