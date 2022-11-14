Мальцев о правилах в НХЛ: «В лифт первым не заходить – сначала пропустить тех, кто больше играл. Джонсон скинул видео, где молодого чуть ли пинать не начали»

Теги Колорадо НХЛ Эрик Джонсон Нэтан Маккиннон Михаил Мальцев Кэйл Макар Хоккей

Михаил Мальцев рассказал о нюансах поведения молодых хоккеистов в НХЛ.

– Вы себя в команде чувствуете полностью своим или из-за спуска-поднятия не до конца?

– В прошлом году мой статус был непонятным, я больше играл в АХЛ, там было больше друзей. В этом сезоне только четыре игры провел в фарм-клубе, больше с основой: сначала был месяц в лагере, теперь тоже в команде.

– Кажется, что вы скромный и стесняетесь в команде?

– Нет, просто я по жизни скромный, в команде ощущаю себя нормально. Только правила надо соблюдать, мне как молодому нужно последним в лифт заходить.

– Почему?

– Такие правила в НХЛ. Раньше еще жестче было. У меня была вот такая история: отыграли матч на выезде, я сыграл мало. Не задумываясь, вышел первым из автобуса и пошел в лифт.

Потом Эрик Джонсон – он дольше всех в клубе – сказал, чтобы я в следующий раз первым в лифт не заходил, так как надо сначала пропустить тех, кто больше играл.

И скинул мне видео, где ветеран НХЛ рассказывает, что в его время молодого, который зашел в лифт первым, чуть ли пинать не начали. Еще из правил: еду тоже не надо первым брать.

– Сколько нужно отыграть, чтобы перестать быть молодым?

– Фиг знает. Наверное, должен почувствовать сам. Да несложно подождать, пока взрослые возьмут первыми еду или первыми зайдут в лифт.

– В «Колорадо» всем Джонсон заправляет, или Нэтан Маккиннон главный?

– У них банда старичков: Джонсон, Маккиннон, Ландескуг, Комфер.

– Есть мнение, что Маккиннон все решает в «Колорадо». Типа как Овечкин в «Вашингтоне».

– Да вроде нет. Может, где-то скажет что-то. Но тут нечего решать. Здесь сплоченная команда.

– Какова роль Кэйла Макара в команде? Вроде бы молодой, только недавно в НХЛ заиграл, а уже MVP плей-офф.

– Он скромный. Не сказал бы, что Кэйл – голос команды. Он просто все делает на льду, и ему никто ничего не говорит. Его все уважают на площадке, – сказал нападающий «Колорадо».

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