Мальцев о правилах в НХЛ: «В лифт первым не заходить – сначала пропустить тех, кто больше играл. Джонсон скинул видео, где молодого чуть ли пинать не начали»

рассказал о нюансах поведения молодых хоккеистов в НХЛ.

– Вы себя в команде чувствуете полностью своим или из-за спуска-поднятия не до конца?

– В прошлом году мой статус был непонятным, я больше играл в АХЛ, там было больше друзей. В этом сезоне только четыре игры провел в фарм-клубе, больше с основой: сначала был месяц в лагере, теперь тоже в команде.

– Кажется, что вы скромный и стесняетесь в команде?

– Нет, просто я по жизни скромный, в команде ощущаю себя нормально. Только правила надо соблюдать, мне как молодому нужно последним в лифт заходить.

– Почему?

– Такие правила в НХЛ. Раньше еще жестче было. У меня была вот такая история: отыграли матч на выезде, я сыграл мало. Не задумываясь, вышел первым из автобуса и пошел в лифт.

Потом Эрик Джонсон – он дольше всех в клубе – сказал, чтобы я в следующий раз первым в лифт не заходил, так как надо сначала пропустить тех, кто больше играл.

И скинул мне видео, где ветеран НХЛ рассказывает, что в его время молодого, который зашел в лифт первым, чуть ли пинать не начали. Еще из правил: еду тоже не надо первым брать.

– Сколько нужно отыграть, чтобы перестать быть молодым?

– Фиг знает. Наверное, должен почувствовать сам. Да несложно подождать, пока взрослые возьмут первыми еду или первыми зайдут в лифт.

– В «Колорадо» всем Джонсон заправляет, или главный?

– У них банда старичков: Джонсон, Маккиннон, Ландескуг, Комфер.

– Есть мнение, что Маккиннон все решает в . Типа как Овечкин в «Вашингтоне».

– Да вроде нет. Может, где-то скажет что-то. Но тут нечего решать. Здесь сплоченная команда.

– Какова роль в команде? Вроде бы молодой, только недавно в заиграл, а уже MVP плей-офф.

– Он скромный. Не сказал бы, что Кэйл – голос команды. Он просто все делает на льду, и ему никто ничего не говорит. Его все уважают на площадке, – сказал нападающий «Колорадо».