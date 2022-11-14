Мифтахов о том, что «Ак Барс» проваливает начало 1-го периода: «Стараемся это исправить»
Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов высказался после матча с «Авангардом» (3:4).
− Что не получилось сегодня в матче с «Авангардом»?
− Меньше пропустить.
− Что у команды пошло не так в третьем периоде?
− Я смотрю на другое. Сложно сказать, чего не хватило полевым игрокам, больше задумываюсь о своей игре.
− «Ак Барс» стабильно проваливает начало первого периода. Команда сможет переломить эту тенденцию?
− Конечно. Мы стараемся это исправить, – сказал Мифтахов.
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