Айэленд о 7:4 с «Нефтехимиком»: «Американские горки». Было много и плохих моментов, и хороших»

Главный тренер подвел итоги матча с (7:4).

«В Северной Америке мы называем такие матчи «американскими горками». Очень много в игре было и плохих моментов, и хороших. В некоторых эпизодах мне очень понравилось, как действовали ребята.

Мы начали неплохо, но потом получили очень много удалений, соперник этим воспользовался и реализовал моменты. На первый перерыв мы ушли, уступая в счете, но после разговора в раздевалке вернулись на лед сфокусированными, буквально за две смены сравняли счет. Если не перевернули ход матча, то стали делать вещи, которые нас более-менее устраивали.

Важно выделить из этой игры позитивные моменты и дальше выстраивать работу, учитывая их. Возможно, это поможет нам создать постоянство, к которому мы стремимся», – сказал Грег Айэленд.