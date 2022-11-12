Йип установил рекорд «Куньлуня» по длительности результативной серии – 9 матчей. Он 7-й игрок в истории КХЛ, сделавший хет-трик в 37+ лет

Теги Нефтехимик видео КХЛ Брэндон Йип Куньлунь Ред Стар Хоккей

Брэндон Йип установил рекорд «Куньлуня» по продолжительности результативной серии.

37-летний нападающий сделал хет-трик в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (7:4).

Форвард китайской команды отметился набранными очками в девятой игре подряд.

Также Йип стал седьмым игроком в истории КХЛ, которому удалось оформить хет-трик в возрасте 37+ лет.

Ранее подобным отмечались Олег Петров (39 лет, три хет-трика), Максим Афиногенов (39), Альберт Лещев (37), Яромир Ягр (37, два хет-трика), Андрей Субботин (37) и Сергей Мозякин (37).

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