Йип установил рекорд «Куньлуня» по длительности результативной серии – 9 матчей. Он 7-й игрок в истории КХЛ, сделавший хет-трик в 37+ лет
Брэндон Йип установил рекорд «Куньлуня» по продолжительности результативной серии.
37-летний нападающий сделал хет-трик в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (7:4).
Форвард китайской команды отметился набранными очками в девятой игре подряд.
Также Йип стал седьмым игроком в истории КХЛ, которому удалось оформить хет-трик в возрасте 37+ лет.
Ранее подобным отмечались Олег Петров (39 лет, три хет-трика), Максим Афиногенов (39), Альберт Лещев (37), Яромир Ягр (37, два хет-трика), Андрей Субботин (37) и Сергей Мозякин (37).
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