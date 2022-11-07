Айэленд про 1:4 с «Салаватом»: «Куньлунь» выглядел достойно, но дал сопернику шанс – и он воспользовался»
Главный тренер «Куньлуня» Грег Айэленд подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4).
«Мы сыграли хорошую игру. Выглядели достойно. Да, было много удалений. Дали сопернику шансы реализовать большинство. Провели хорошую игру до третьего периода. Мы играли жестко. Дали сильному сопернику возможность, он ей воспользовался.
У нас было хорошее владение шайбой, игра в защите, но два удаления сыграли решающую роль. Для Уфы это было просто. Они сработали по своей схеме.
«Салават» – лидер по набранным очкам на выезде, лидер по первым периодам. Это сильный соперник.
Нам нужно работать над командной работой и двигаться дальше. Я вижу прогресс в нашей команде, но нам нужно поработать над постоянством. Обидно, что мы проиграли, но я доволен парнями», – заявил Айэленд.
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