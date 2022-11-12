«Малкин включил режим зверя. Когда он в лучшей форме, шайба повсюду следует за ним». Салливан о форварде

сказал, что включил режим зверя в матче с (4:2).

Российский нападающий «Питтсбурга» забросил 450-ю шайбу в лиге, всего набрав 2 (1+1) очка.

«Сегодня он включил режим зверя. От него весь вечер исходила опасность. Когда он в своей лучшей форме, когда играет так, как мы привыкли видеть за эти годы, то шайба просто повсюду следует за ним.

Сегодня был один из таких случаев. Он набирал очки и отлично выглядел во многих эпизодах. Его звено угрожало воротам соперника большую часть матча», – сказал главный тренер «Пингвинс».

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