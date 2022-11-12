«Мальчишки очень резкие, быстрые. Видели, что они вели себя как джентльмены». Вафина об игре женской сборной России против Беларуси U18

высказалась о матче женской сборной России с командой Беларуси U18.

Юниорская сборная Беларуси одержала победу над россиянками со счетом 4:1 в матче «Кубка Президентского спортивного клуба», который проходит в Минске.

«Тренер сборной Беларуси сказал, что мы доставили им проблемы? Это очень приятно слышать, мы старались изо всех сил. Очень динамичный первый период. Мы уступаем в темпе, мальчишки очень резкие, быстрые на подборах, нам оставалось догонять их. Но мы не проиграли в борьбе в своей зоне.

Во втором периоде пытались сделать акцент на оборону — это нам говорили тренеры перед игрой. Постарались сыграть на все сто, играть на контратаках, бросать. Для нас это шаг вперед, ценный опыт – мы не играли раньше на таких турнирах. Мы благодарны руководству и соперникам, что нам пошли навстречу. Знаю, что все очень тревожно воспринимали тему с правилами – у нас строгие правила, нельзя толкаться.

Мы видели сегодня много моментов, когда было очевидно, что в силовой борьбе соперники могли завладеть шайбой, но они вели себя как джентльмены.

Сейчас мы не выступаем на чемпионатах мира и других турнирах – это время для плодотворной работы. Когда мы вернемся – нам нужно вернуться на ведущие роли», – сказала хоккеистка сборной России.