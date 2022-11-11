Женская сборная России проиграла мужской сборной Беларуси U18 – 1:4. После двух периодов было 0:1, девушки выиграли больше вбрасываний
Женская сборная России провела матч против мужской сборной Беларуси до 18 лет.
Юниорская сборная Беларуси одержала победу со счетом 4:1 в матче «Кубка Президентского спортивного клуба», который проходит в Минске.
После двух периодов российские хоккеистки уступали всего в одну шайбу – 0:1.
Единственную шайбу российской команды, составленной из хоккеисток Женской хоккейной лиги, забросила защитник «Торнадо» Нина Пирогова.
Женская сборная Россия – Беларусь U18 – 1:4 (0:0; 0:1; 1:3)
0:1 – 25 Гайдукевич
0:2 – 45 Хобян
0:3 – 48 Гайдукевич (Хобян)
0:4 – 49 Гришков (Литвинов, Кузнецов)
1:4 – 59 Пирогова (Гончаренко, Болгарева)
Вратари: Гредзен – Прохоров.
Броски в створ: 13:33.
Вбрасывания: 18:14.
В первом матче турнира женская сборная России пропустила восемь шайб (1:8) от мужской сборной России до 16 лет.
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