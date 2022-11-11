Женская сборная России проиграла мужской сборной Беларуси U18 – 1:4. После двух периодов было 0:1, девушки выиграли больше вбрасываний

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Женская сборная России провела матч против мужской сборной Беларуси до 18 лет.

Юниорская сборная Беларуси одержала победу со счетом 4:1 в матче «Кубка Президентского спортивного клуба», который проходит в Минске.

После двух периодов российские хоккеистки уступали всего в одну шайбу – 0:1.

Единственную шайбу российской команды, составленной из хоккеисток Женской хоккейной лиги, забросила защитник «Торнадо» Нина Пирогова.

Женская сборная Россия – Беларусь U18 – 1:4 (0:0; 0:1; 1:3)

0:1 – 25 Гайдукевич

0:2 – 45 Хобян

0:3 – 48 Гайдукевич (Хобян)

0:4 – 49 Гришков (Литвинов, Кузнецов)

1:4 – 59 Пирогова (Гончаренко, Болгарева)

Вратари: Гредзен – Прохоров.

Броски в створ: 13:33.

Вбрасывания: 18:14.

В первом матче турнира женская сборная России пропустила восемь шайб (1:8) от мужской сборной России до 16 лет.

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