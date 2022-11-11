Веренски пропустит всю регулярку из-за травмы плеча. Защитник «Коламбуса» набрал 8 очков в 13 матчах

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Зак Веренски пропустит весь регулярный чемпионат НХЛ из-за травмы.

«Коламбус» сообщил, что 25-летний защитник команды выбыл до конца регулярного чемпионата из-за травмы плеча и разрыва суставной губы.

Веренски получил повреждение по ходу матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (5:2).

В этом сезоне американский хоккеист набрал 8 (3+5) очков при полезности «минус 6» в 13 матчах регулярного чемпионата.

В среднем Веренски проводил на льду 23 минуты и 35 секунд.

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