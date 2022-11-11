Ларионов о штрафах «Торпедо» за неправильные смены в матче с «Ак Барсом»: «Арбитр не должен влиять на исход эпизода! Это не то, что мы хотим»

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Игорь Ларионов критически высказался о судействе после матча с «Ак Барсом»

«Торпедо» обыграло казанский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ со счетом 6:4. 

– Почему «Торпедо» схватило сразу три фола за нарушение численного состава?

– Мы посмотрели первые два момента. Говорил с арбитрами. Просил их посмотреть внимательнее. В таких матчах действующие лица – это игроки. Это не судьи. И когда ты играешь «4 на 5» в зоне атаки, и меняющийся человек находится вдали от игры – давать удаление за это? У меня рука не поднимется. Это не то, что мы хотим. Мы видим проблемы не там, где они есть.

Третье удаление было, конечно, очевидным. Но первые два… Не хочу жаловаться, но в таких моментах я удивлен, почему три раза мы играли в меньшинстве, причем «3 на 5». И те удаления как раз привели к неравным составам.

Когда ты начинаешь смотреть видеоповтор, то понимаешь: да, есть какая‑то буква закона. Но есть еще игровые правила. Арбитр не должен влиять на исход того или иного эпизода! А это было, – сказал главный тренер нижегородцев. 

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