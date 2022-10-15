Мальцев сделал 3 передачи в первом матче в АХЛ в сезоне: «На раскатке мысли накатили: «Блин, опять я тут, что ли?»

сделал 3 передачи в первом матче за фарм в сезоне.

Российский нападающий помог «Иглс» одержать победу над «Техасом» (6:3) в регулярном чемпионате .

«Про драфт отказов писать особо нечего было. Спуск в АХЛ внутри перенес более-менее нормально. Поехал с желанием поиграть в хоккей. Состояние хорошее, надо пользоваться.

Но уже здесь в выезжаю на раскатку и мысли накатили: «Блин, опять я тут, что ли?»🤦‍♂️

Матч получился идеальным, чтобы вернуться в игру. Старая-добрая АХЛ, почти без средней зоны. Моментов до фига. Чтоб вы понимали, мы забили пять за два периода и только чистых выходов в ноль за этот отрезок не реализовали пять.

В итоге выиграли 6:3. У меня три паса. Первый – первым среагировал на выскочившую с пятака шайбу и закинул обратно на ворота, там разыграли. Еще два раза выводил парней на пустые. Третий – особенно красиво. У своих ничего не пропустили (полезность Мальцева составила «+3» – прим. Sports.ru).

Про Журу [защитника системы «Колорадо» ] спрашивали – рассказываю: заехал в лигу на опыте, диагонали вырезал, даже под ногой финт исполнял, ну, и побросал. Пока у нас так. Едем в отель. Завтра опять [матч] с «Техасом», – написал Мальцев в телеграм-канале.