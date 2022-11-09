Мальцев забросил 1-ю шайбу в сезоне АХЛ – в ворота Худобина в матче с «Техасом». У него 5 очков в 5 играх

забросил 1-ю шайбу в сезоне АХЛ – в ворота Худобина в матче с «Техасом».

Форвард помог фарм-клубу обыграть фарм (3:2) в регулярном чемпионате .

На счету нападающего стало 5 (1+4) очков в 5 матчах сезона при полезности «+4». В текущем сезоне Мальцев также сыграл 5 матчей в НХЛ, где не набрал очков при среднем времени 06:25.

Ворота «Старс» защищал , отразивший 26 бросков из 29. В 7 матчах сезона у него 3 победы (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,87).