Мальцев забросил 1-ю шайбу в сезоне АХЛ – в ворота Худобина в матче с «Техасом». У него 5 очков в 5 играх
Михаил Мальцев забросил 1-ю шайбу в сезоне АХЛ – в ворота Худобина в матче с «Техасом».
Форвард помог фарм-клубу «Колорадо» обыграть фарм «Далласа» (3:2) в регулярном чемпионате АХЛ.
На счету нападающего стало 5 (1+4) очков в 5 матчах сезона при полезности «+4». В текущем сезоне Мальцев также сыграл 5 матчей в НХЛ, где не набрал очков при среднем времени 06:25.
Ворота «Старс» защищал Антон Худобин, отразивший 26 бросков из 29. В 7 матчах сезона у него 3 победы (90,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,87).
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