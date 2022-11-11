Ялмарссон вернулся в «ХВ-71» после 14 сезонов в НХЛ. 3-кратный обладатель Кубка Стэнли решил возобновить карьеру

3-кратный обладатель Кубка Стэнли Никлас Ялмарссон вернулся в «ХВ-71» после 16 лет в .

35-летний защитник, пропустивший прошлый сезон, подписал контракт с клубом до конца сезона. Он решил возобновить карьеру игрока, чтобы поиграть за команду, в которой начинал играть на профессиональном уровне.

В 2007 году после нескольких сезонов за Никлас отправился в Северную Америку, где отыграл 14 сезонов.

В составе «Чикаго» Ялмарссон выиграл 3 Кубка Стэнли. Всего у него 822 матча в лиге за «Блэкхокс» и «Аризону» и 172 (25+147) очка при полезности «+106» и 1606 заблокированных бросках (22-й показатель в лиге с сезона-2005/06). В плей-офф – 137 игр и 29 (2+27) баллов.

Защитник примет участие в церемонии выведения из обращения 81-го номера Мариана Госсы, которая намечена на 20 ноября. После этого он вернется в Швецию.