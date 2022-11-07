Макдэвид перед 500-м матчем в регулярке: «Не у многих столько. Это особенное событие для меня»

Форвард высказался перед 500-м матчем в чемпионатах .

Юбилейной станет игра против , которая начнется 8 ноября в 04:00 по московскому времени.

«Время летит быстро. Я получил шанс исполнить свою мечту и сыграть в НХЛ. То, что я провел 500 матчей, много для меня значит. Я знаю, что не так много хоккеистов добирается до этой отметки, потому для меня это особенное событие.

Я стал более ответственным игроком, не таким безголовым, как в 18 лет. Я многое стал подмечать и начал играть немного иначе, но в НХЛ приходится подстраиваться, иначе далеко не уедешь», – сказал Макдэвид.

На счету форварда, выступающего в НХЛ с сезона-2015/16, 722 очка в регулярном чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.