Макдэвид перед 500-м матчем в регулярке: «Не у многих столько. Это особенное событие для меня»
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид высказался перед 500-м матчем в чемпионатах НХЛ.
Юбилейной станет игра против «Вашингтона», которая начнется 8 ноября в 04:00 по московскому времени.
«Время летит быстро. Я получил шанс исполнить свою мечту и сыграть в НХЛ. То, что я провел 500 матчей, много для меня значит. Я знаю, что не так много хоккеистов добирается до этой отметки, потому для меня это особенное событие.
Я стал более ответственным игроком, не таким безголовым, как в 18 лет. Я многое стал подмечать и начал играть немного иначе, но в НХЛ приходится подстраиваться, иначе далеко не уедешь», – сказал Макдэвид.
На счету форварда, выступающего в НХЛ с сезона-2015/16, 722 очка в регулярном чемпионате. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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