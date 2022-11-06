Хоккейная команда Лукашенко приняла участие в благоустройстве мемориального комплекса «Хатынь» в канун Дня Октябрьской революции

Команда президента Беларуси приняла участие в благоустройстве мемориального комплекса «Хатынь».

Хоккейная команда поддержала инициативу Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ).

6 ноября, накануне Дня Октябрьской революции, спортсмены приехали в мемориальный комплекс, чтобы внести свой вклад в его реконструкцию.

«Многие спортсмены приехали в Хатынь с детьми, чтобы привить им любовь к труду и показать настоящую, неискаженную историю нашей страны.

Подрастающее поколение должно знать правду, а не доверять сомнительным источникам информации, в том числе телеграм-каналам», – сказал главный тренер команды Дмитрий Басков.

Фото: «Беларусь сегодня»