Лукашенко о президентстве: «К этому привыкаешь. Думаю: ладно, завтра я не президент. Что буду делать? В хоккей поиграл, а дальше что?»

считает, что нет более тяжелой работы, чем президентская.

«Нет более тяжелой работы, чем президентская. Это не работа – это служба. Когда ты как президент не можешь себе позволить быть в отпуске. Ненормированный рабочий день. Ты просто привязан к своей работе. Тебя могут в любой точке найти.

Ты как белка в колесе вертишься. Многие говорят: столько лет, как он может? А к этому привыкаешь.

Думаю: ладно, завтра я не президент. А что я буду делать? Ладно, проснулся, пробежался на лыжах, лыжероллерах, в хоккей поиграл, а дальше что? Я уже не представляю жизни без этого «белкиного колеса». Президент – это не человек, это машина», – сказал президент Беларуси.