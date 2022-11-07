Владимир Воробьев: «Гретцки – лучший хоккеист всего времени, наверное. Я забил гол, на лавочке кто-то из игроков сказал: «Владди, не стой там больше. Это «офис» Уэйна»

рассказал об игре с .

В сезоне-1996/97 Воробьев и Гретцки выступали вместе в .

– В Америку вы отправились почти в 24. Нет ощущения, что слишком поздно?

– Самое интересное, что когда пересек границу, то ни слова не знал по-английски. В школе у меня был немецкий, давался очень хорошо – а потом начались у меня американские приключения.

Я хотел, мечтал об , могу сказать честно, в детстве читал книжки про того же Гретцки и мечтал с ним играть в одной команде. Да, я недолго играл в НХЛ, но очень горжусь тем, что это было: можно сказать, не зря прожил жизнь.

– С Гретцки вы в итоге поиграли в одном звене. Что чувствовали в этот момент?

– Когда выходишь на лед, об этом уже не думаешь. Ты понимаешь, что это человек с очень высоким уровнем хоккейного IQ.

Потом анализировал, смотрел игры – думал, как же он это делает, как он отдает передачи, когда смотрит совершенно в другую сторону. Это один из лучших хоккеистов всего времени, наверное, самый лучший.

Это была солидная команда, были и другие звезды – Марк Мессье, Адам Грэйвз, Брайан Литч, Майк Рихтер, наши ребята – и Сергей Немчинов, и Алексей Ковалев, и Александр Карповцев, царствие небесное. Находиться в ней было почетно.

– Гретцки и в 37 делал вещи?

– Несколько раз я забивал с его передач. Однажды играли во Флориде, разыгрывали большинство, и из-за ворот какой-то был бросок, подбор шайбы, отдал ему передачу на полборта, он вернул.

Я забиваю гол, приезжаю на лавочку, все довольные, радостные, меня поздравили. И кто-то из игроков сказал: «Владди, не стой там больше». Я говорю: «А что такое?» – «Это «офис» Уэйна». Он же всегда играл за воротами, и получилось так, что отдал передачу на его место, – сказал Воробьев.