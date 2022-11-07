«Нефтехимик» заявил тренера вратарей своей молодежки на игры КХЛ из-за травм голкиперов

«Нефтехимик» внес в заявку тренера по вратарям на матчи .

Нижнекамский клуб объявил о подписании контракта с вратарем Антоном Кислицыным, который является тренером вратарей .

«К большому сожалению, с вратарями у нас в настоящее время сложилась экстремальная ситуация. По другому и не скажешь.

Из пяти голкиперов, которые находятся в системе клуба, только один Ярослав Озолин полностью здоров. после перенесенной операции проходит курс реабилитации, травмирован , болен Артем Евпак, в последних матчах с микротравмой играл Андрей Тихомиров.

Вратарь МХК «Реактор» Азат Шакиров настоящее время играет в команде «Ижсталь» и набирается необходимого опыта для игры на уровне КХЛ.

В этой сложной ситуации совместно с тренерским штабом приняли решение заявить Антона Кислицына, который последние два сезона тренирует вратарей в МХК «Реактор». Понятное дело, что мера эта вынужденная. От травм, к сожалению, никто не застрахован.

Антон Кислицын – наш воспитанник. Имеет большой опыт игры в командах ВХЛ. Играл за «Ижсталь», «Молот», «Южный Урал», «Дизель» также в чемпионате Словакии за «Липтовски Микулаш». Он сейчас о тренируется с «Нефтехимиком», находится в хорошей физической форме.

В подобную ситуацию «Нефтехимик», если не ошибаюсь, попадал в сезоне-1998/99, когда из-за травм вратарей, команда вынуждена была внести в заявку тренера вратарей Фарита Закирова», – сказал генеральный директор Игорь Ларионов.