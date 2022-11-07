Кожевников об «Авангарде»: «Молодежи нет, состав перекошен. В плей-офф легионеры со своими кошельками душой уже будут в Америке»

считает, что легионеры не помогут «Авангарду» в плей-офф.

– Я верю в молодежь Омска, в том числе в тех ребят, которые с горящими глазами тренируются на той омской арене, которой регион присвоил мое имя. Но сейчас у ее нет, состав перекошен, весь результат делают легионеры – и, кстати, против середняков, «Куньлуня», «Витязя», «Спартака» и «Сибири».

Поверьте, начнется плей-офф, все выплаты будут завершены – и легионеры со своими кошельками если не телом, то душой уже будут в Америке. Против того же Магнитогорска и его российской «пехоты» шансов у нынешнего «Авангарда», к сожалению, не вижу, особенно если учесть фактор Рябыкина. Ведь он лучше всех знает плюсы и минусы бывшей команды.

– Что посоветуете «Авангарду»?

– Послушайте, руководство клуба как-то ревниво воспринимает мои комментарии. Так что, извините, сделаем паузу, – сказал двукратный олимпийский чемпион.