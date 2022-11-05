Александр Кожевников: «Вернуть наших хоккеистов из НХЛ – нереально. Туда едут не из-за денег, а из-за отношения»
Александр Кожевников счел нереальным возвращение хоккеистов из НХЛ в Россию.
С предложением вернуть россиян из НХЛ для создания лучшей лиги выступил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
– Александр Иванович Тихонов, конечно, великий человек, но вернуть наших хоккеистов из НХЛ нереально.
Саша Овечкин, когда будет заканчивать карьеру, приедет в Россию. Женя Малкин, наверное, тоже.
Конечно, здорово вернуть наших игроков, но на данном этапе это маловероятно и очень тяжело. Как это сделать? Никак.
– Тихонов предлагает вкладывать в наш хоккей большие деньги.
– НХЛ уже сто лет, поэтому там все отлажено. У нас все только развивается, недавно начали соответствующие ледовые дворцы строить. Так что проблем много.
Зарплаты хоккеистам поднять можно, а смысл? Главное – условия. В НХЛ едут, в первую очередь, не из-за денег, а из-за отношения, – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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