Александр Кожевников: «Вернуть наших хоккеистов из НХЛ – нереально. Туда едут не из-за денег, а из-за отношения»

счел нереальным возвращение хоккеистов из НХЛ в Россию.

С предложением вернуть россиян из НХЛ для создания лучшей лиги выступил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

– Александр Иванович Тихонов, конечно, великий человек, но вернуть наших хоккеистов из НХЛ нереально.

Саша Овечкин, когда будет заканчивать карьеру, приедет в Россию. Женя Малкин, наверное, тоже.

Конечно, здорово вернуть наших игроков, но на данном этапе это маловероятно и очень тяжело. Как это сделать? Никак.

– Тихонов предлагает вкладывать в наш хоккей большие деньги.

– НХЛ уже сто лет, поэтому там все отлажено. У нас все только развивается, недавно начали соответствующие ледовые дворцы строить. Так что проблем много.

Зарплаты хоккеистам поднять можно, а смысл? Главное – условия. В НХЛ едут, в первую очередь, не из-за денег, а из-за отношения, – сказал двукратный олимпийский чемпион.