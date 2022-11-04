Ягр о том, что Цукер отпраздновал гол в его стиле: «Джейсон, продолжай работать над броском, он был недостаточно сильным»

Теги Питтсбург Яромир Ягр НХЛ Джейсон Цукер Хоккей

Яромир Ягр отреагировал на то, что Джейсон Цукер отпраздновал гол в его стиле.

«Я читал комментарии. Кому-то это понравилось, кому-то нет, мне это нравится.

Я думаю, что это продемонстрировало большое уважение к нашей эпохе, к нашей команде, потому что у нас также было много отличных игроков. Так что спасибо, «Пингвинс». Спасибо, Джейсон.

И кстати, Джейсон, продолжай работать над своим броском, потому что он был недостаточно сильным», – сказал экс-нападающий «Питтсбурга», второй бомбардир в истории НХЛ

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