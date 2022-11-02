Логотип «Питтсбурга» для «Зимней классики» вдохновлен «Пайрэтс», у «Бостона» – эмблема с медведем из 70-90-х 

НХЛ показала логотипы и «Питтсбурга» для «Зимней классики»-2023.

Команды проведут матч на открытом воздухе 2 января.

«Надпись «BOSTON» – это специальный шрифт, созданный adidas и вдохновленный оригинальным лого с буквой «B», который использовали в 1948 году. Изогнутая форма надписи – это тонкая классическая отсылка к любительскому хоккею Новой Англии. Логотип с медведем наиболее известен как дополнительный лого клуба и нашивка на плечо, которую использовали с 1976 года до начала 1990-х годов.

Логотип «Пингвинс» вдохновлен оригинальной франшизой Питтсбурга в НХЛ – «Питтсбург Пайрэтс» 1925 года. Буква «P» в равной степени обозначает «Питтсбург» и «Пингвинс» и вдохновлена богатой историей профессионального спорта города», – говорится на сайте лиги.

НХЛ и adidas представят форму для «Зимней классики» 25 ноября.

Фото: официальный сайт