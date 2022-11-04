Гурьянов забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче против «Аризоны». У него 1+1 в 10 играх

забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной».

Россиянин помог обыграть «Койотис» (7:2) в матче регулярного чемпионата , открыв счет в матче.

На счету 25-летнего нападающего стало 2 (1+1) очка в 10 матчах. В первых 8 играх сезона у него не было результативных действий.

Сегодня Гурьянов (16:02, 0:38 – в большинстве, 0:11 – в меньшинстве, полезность «+1») нанес 4 броска в створ. Также у него 1 силовой прием, 1 блок и 1 перехват.