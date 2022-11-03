Ротенберг о том, можно ли назвать феноменом игру СКА: «Хотим доказать, что в России можно показывать хоккей не хуже, чем «Колорадо» или «Тампа»

Роман Ротенберг ответил на вопрос, является ли феноменом игра .

Главный тренер питерского клуба прокомментировал победу над «Сочи» (5:2).

– Пришлось серьезно поработать в этот осенний вечер, чтобы вырвать победу. Все ребята – молодцы, хорошо отреагировали.

Соперник играл очень быстро – они хорошо катаются. Были заряжены. Хорошо мотивированная команда «Сочи». Важная победа для нас. Следующая игра тоже очень важная. Готовимся к следующему матчу – нам есть, над чем работать.

– Можно ли назвать игру нынешнего СКА феноменом? Команда без большого количества звезд выдает такие же результаты, как звездные коллективы прошлых лет, и даже превосходит их.

– Интересный вопрос. Нет предела совершенству. Будем работать над тем, чтобы с каждым матчем команда играла все лучше и лучше. Это огромный труд.

Рано говорить про феномен – это работа и дисциплина. Ребята – молодцы. Мы прошли огромный путь. Проделали огромный объем работы с первого сбора в Новогорске. Огромный объем работы каждого хоккеиста, каждого тренера, персонала – всех. Это серьезный подход, но секретов нет. Только работа и дисциплина.

Сегодня два периода мы не были феноменом. Надо прибавлять и показывать свою лучшую игру все 60 минут. С первой до последней секунды. Впереди много работы. Мы благодарны болельщикам и журналистам, которые освещают наши матчи, видят, что мы стараемся и работаем.

Мы показываем яркий хоккей – много забиваем, мало пропускаем. Как мы говорим – железобетонная оборона и яркая игра в атаке.

Вчера было собрание по тактике с участием . Вспомнили наше первое собрание – у нас осталось видео. Показывали это видео Никите. Там был интересный клип – показывали игру «Барселоны» во времена Гвардиолы. Как они все вместе играли в короткий пас – тотальный футбол.

Хотим показывать лучшее и берем пример с лучших команд мира – футбольных, хоккейных. Конечно, смотрим , изучаем упражнения. Смотрим на победителей, следим за разными командами и разными хоккеистами.

Мы максималисты, хотим своей работой доказать, что в России можно показывать хоккей не хуже, чем или .

Мы можем развивать наших игроков за счет огромного объема правильной работы. Трудимся круглосуточно, но с головой, – сказал Ротенберг.

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