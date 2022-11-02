Гусев набрал 1+1 против «Сочи» в первом матче после возращения в СКА

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Никита Гусев набрал два очка в первом матче после возвращения в СКА.

Питерская команда обыграла «Сочи» (5:2) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде Гусев отметился сначала результативной передачей под бросок Степану Фальковскому, а затем забросил сам при игре в большинстве.

Нападающий в этой игре провел на льду 16 минут и 22 секунды, нанеся пять бросков по воротам, а также заблокировал один бросок и провел один силовой прием.

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