Гусев набрал 1+1 против «Сочи» в первом матче после возращения в СКА

набрал два очка в первом матче после возвращения в .

Питерская команда обыграла (5:2) в игре Фонбет чемпионата .

В третьем периоде Гусев отметился сначала результативной передачей под бросок Степану Фальковскому, а затем забросил сам при игре в большинстве.

Нападающий в этой игре провел на льду 16 минут и 22 секунды, нанеся пять бросков по воротам, а также заблокировал один бросок и провел один силовой прием.