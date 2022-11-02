Плотников об «Ак Барсе» при Знарке: «Это всегда хорошая команда. Они сражаются до конца при любом тренере»

Сергей Плотников подвел итоги матча с (3:2).

– Какие были ожидания от матча с «Ак Барсом»?

– Всегда приезжаем в Казань и знаем, что будет боевая игра на уровне плей-офф. Мы с ними всегда играем на равных, показываем отличный, боевой хоккей. Тяжело играть, но это такая подготовка к плей-офф.

– Почему уступили в первом периоде?

– Это большинство, у них хорошие мастера, за всеми не уследишь. В следующий раз будем разбирать эти ошибки.

– Два гола подряд во втором и третьем периоде. За счет чего переломили?

– Тоже было большинство. Тяжелая работа после бросков, старались держать вратаря в тонусе и делать подборы. Наши нападающие хорошо сработали.

– Опишите гол капитана Нестерова. Вы там здорово отборолись.

– Стандартный момент. Я просто выиграл борьбу. Отдал Слепышеву, Антон отдал Никите под бросок.

– За счет чего додавили?

– Большинство наше хорошо сыграло. Много бросали, нагрузили вратаря. Поставили их игроков, чтобы они не могли бегать и устали. Сыграли хорошо на добивании.

– Какие изменения у Знарка? Как изменился «Ак Барс» после ухода Квартальнова?

– Это всегда хорошая команда, всегда боевая. Всегда сражаются до конца при любом тренере.

– Сентябрь не задался у команды, опускались на седьмое место. В чем причины?

– Я бы не стал списывать на чемпионский сезон. Были какие-то свои причины, старались разобраться в команде. По игровым моментам немножко договорись, что будем делать меньше ошибок и играть сообща, – сказал нападающий .