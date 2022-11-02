Овечкин в матче с «Вегасом»: передача, 1 бросок, 4 хита и «минус 1» за 15:54. У него 5+4 в 11 играх сезона

остался без голов в матче с .

уступил «Голден Найтс» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

Капитан «столичных» отметился результативной передачей. На его счету 9 (5+4) очков в 11 матча текущего сезона при полезности «минус 8».

Сегодня Овечкин (15:54 – минимальное время в этом сезоне, 1:18 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 1 бросок в створ, применил 4 силовых приема и сделал 1 блок.