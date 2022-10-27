У Сергачева гол и пас на победную шайбу за 24:14 против «Анахайма». Он набрал 1+6 в 8 играх

Защитник набрал 2 (1+1) очка в матче чемпионата с «Анахаймом» (4:2).

На 18-й минуте россиянин забросил 1-ю шайбу в сезоне, а на 56-й ассистировал Брэндону Хэйглу, который забил победный гол.

Всего в 8 играх сезона на счету Сергачева 7 (1+6) баллов.

Сегодня за 24:14 (1:37 – в большинстве) у защитника 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».