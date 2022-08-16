Жена Потапова об измене хоккеиста: «У Алексея поутихло чувство вины, общение проходит некрасиво, он осуждал тех, кто изменяет. Хочется разрешения ситуации без укрывания доходов»

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Жена Алексея Потапова поделилась подробностями неверности хоккеиста «Трактора».

Алена Гребенькова, которая в прошлом сезоне работала ведущей челябинского клуба, опубликовала фотографии, на которых прикрывает рукой округлившийся живот. До этого девушка выложила снимок, где запечатлена целующейся с Потаповым.

– Расскажите, как вы познакомились с Алексеем?

– Наши отношения начались тогда, когда мы оба были самыми обычными людьми. Оба работали, чтобы жить. Не было ни машины, ни квартиры, ничего. Мы были вместе с первых шагов Алексея в профессиональном хоккее. Тогда он играл за «Чайку» и «Саров».

– Как развивались ваши отношения?

– На протяжении двух лет мы встречались, а потом поженились. В итоге прожили 11 лет в браке.

– Были ли у вас до нынешней ситуации подозрения в неверности Алексея?

– У спортсменов же такая жизнь, что их постоянно преследуют поклонницы, фанатки. Поначалу для меня это было неприемлемо, я не могла это принять. Со временем к этому привыкаешь, понимаешь, что люди просто болеют за команду, переживают за него. Хотят сфотографироваться, взять автограф, что-то подарить или сказать добрые слова. Поэтому я начала относиться к этому как к части его работы.

Серьезных конфликтов на почве ревности у нас не было. Алексей человек верующий, мы с ним венчаны. Он всегда осуждал тех, кто изменяет.

Как он сам рассказывал, в его жизни было несколько примеров хоккеистов, которые изменяли будучи в венчаном браке, и потом их карьера резко заканчивалась. Всегда относился к этому очень серьезно.

– А как сейчас происходит ваше общение?

– Эта ситуация тянется у нас с осени прошлого года. Конечно, поначалу было сложновато. Сейчас я уже все это пережила. Меня поддерживают дети, очень переживают родители, друзья, которые знают нашу историю с самого начала. Хотела бы сказать им всем большое спасибо.

Сейчас у Алексея поутихло чувство вины после произошедшего, и наше общение проходит в не очень красивом формате. Но я стараюсь избегать конфликтных ситуаций, не отвечаю на его провокации, какие-то грубые смс. Мне это не интересно.

Хочется только, чтобы наша с ним ситуация разрешилась честно, без укрывания доходов, переписываний договоров или контрактов. Как это многие сейчас делают. Верю, что в нем еще остались совесть и здравый рассудок.

– Как вы узнали, что у Алексея есть другая?

– Наша дочь профессионально занимается бальными танцами. И поскольку в Москве перспектив развития в этой сфере гораздо больше, чем в Челябинске, то мы решили, что останемся в столице, а Алексей пока поедет один.

Договорились, что будем каждые выходные ездить друг к другу. Это было согласовано на семейном совете.

И во время наших визитов я начала находить в доме женские заколки, чужие женские вещи. А в определенный момент, когда я приехала в очередной раз, то увидела такую картину: все вещи спрятаны, убраны общие фотографии и на столе стояла пара кружек и тарелок. Соответственно, сразу понимаешь, что человек живет не один.

Он до последнего это все отрицал. И я не хотела верить в это. Здравый смысл вроде бы говорит, что что-то определенно не так, но сердце отказывается это принимать. Моя голова не принимала это до последнего.

Это все вскрылось, когда Алексей приехал на выходной, и оставил свой планшет. Дети его взяли, чтобы посмотреть мультики, но случайно открыли там личный дневник, в котором все и было написано, – рассказала Ирина.

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