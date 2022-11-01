Радулов вернется в состав «Ак Барса» и сыграет с ЦСКА («СЭ»)

вернется в состав «Ак Барса» и сыграет с .

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что Радулов выйдет на лед в звене с и .

36-летний нападающий был выведен из состава казанцев перед игрой с «Нефтехимиком» (5:2).

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ Радулов набрал 15 (8+7) очков в 21 матче. При этом в последних 9 играх у него лишь 2 голевых передачи.

Радулов о выводе из основы «Ак Барса»: «Для чего это, чтобы найти крайнего? Кто может сказать, что я не выкладываюсь? Трудно молчать, когда такая несправедливость»