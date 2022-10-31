Первый тренер Панарина: «Артемий сможет конкурировать с Макдэвидом в гонке бомбардиров. Он был серьезно настроен летом»
Первый тренер Артемия Панарина оценил готовность хоккеиста «Рейнджерс» к участию в гонке лучших бомбардиров НХЛ.
Россиянин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (3:2).
Всего на счету Панарина стало 16 (5+11) баллов в 10 играх. Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сейчас возглавляет список лучших бомбардиров – в его активе 18 (9+9) очков в 9 матчах.
«Артемий сможет конкурировать с Макдэвидом в гонке бомбардиров.
Если сохранит такой настрой, то почему нет? Думаю, что сохранит, потому что летом он был серьезно настроен. Он работал над этим», – заявил Сергей Левашов.
У Панарина – лучший старт в карьере: в день рождения выбил 1+2 с «Аризоной»
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