Первый тренер Панарина: «Артемий сможет конкурировать с Макдэвидом в гонке бомбардиров. Он был серьезно настроен летом»

Первый тренер оценил готовность хоккеиста к участию в гонке лучших бомбардиров .

Россиянин набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (3:2).

Всего на счету Панарина стало 16 (5+11) баллов в 10 играх. Нападающий сейчас возглавляет список лучших бомбардиров – в его активе 18 (9+9) очков в 9 матчах.

«Артемий сможет конкурировать с Макдэвидом в гонке бомбардиров.

Если сохранит такой настрой, то почему нет? Думаю, что сохранит, потому что летом он был серьезно настроен. Он работал над этим», – заявил Сергей Левашов.

У Панарина – лучший старт в карьере: в день рождения выбил 1+2 с «Аризоной»