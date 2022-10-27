Михаил Бердин: «Не хочу жить в Канаде, люблю Россию, до слез счастлив здесь находиться. «Сочи» начнут уважать в КХЛ – обещаю»
Вернувшийся из Канады вратарь Михаил Бердин признался, что счастлив находиться в России.
– Ситуация с вратарями в «Виннипеге» складывалась благоприятно для вас. Комри уехал в «Баффало», Риттих не впечатляет, двери в основу открыты. Нет сожаления, что уехали?
– Это решением вернуться не было спонтанным, эмоциональным. Не важно, кто там был первым или вторым вратарем.
Дело скорее не в хоккее. Вернулся, потому что я просто люблю свою страну. Не хочу жить в Канаде. Хочу жить дома. Тем более в такое непростое время.
Понятно, что КХЛ уступает НХЛ, но мне было важно бросить себе новый вызов. Да, это новые трудности, но они нас закаляют.
– Много разговоров о том, что отношение к россиянам в Северной Америке и Европе резко испортилось после 24 февраля. Прочувствовали на себе это?
– Мне вообще все равно – есть давление или нет. Меня хотя в лес отправьте – буду чувствовать себя комфортно. Просто дома чувствую себя более счастливым, чаще улыбаюсь, мне нравится проводить время с родителями, семьей.
Был безумно рад, что сегодня [в матче «Сочи» против «Трактора»] меня поддержало столько людей из родного города: друзья, дедушки, бабушки все смотрели матч.
Да, сыграл не лучшим образом, но эта поддержка дорогого стоит. Когда играет гимн, у меня улыбка, я счастлив до слез здесь находиться.
Благодарен «Сочи» за эту возможность. Уверен в себе и в том, что смогу помочь команде исправить положение.
– В «Сочи» молодой коллектив. Вам всего 24 года, но вы все равно воспринимаетесь как игрок с большим опытом. Как ребята приняли вас в команде?
– Хороший коллектив. Подвел их в первом периоде, они показали характер, бились, играли за меня.
После этого поблагодарил их, извинился и сказал: «Во втором я в долгу не останусь, бегите вперед, надо забивать, сзади буду прикрывать вас». Случилось то, что случилось. В команде большие изменения, сейчас у нас куется сталь.
Вижу в нас большой потенциал, скоро будем его использовать. Мы будем противостоять серьезным соперникам и давать бой.
Нас начнут уважать в лиге, я это обещаю, – сказал вратарь «Сочи», перешедший в команду из системы «Виннипега».
Комментарии