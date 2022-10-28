Гатиятулин о 3:4 с «Металлургом»: «Ключевой момент – второй период. Индивидуальные ошибки привели к такому результату»
Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Металлурга» со счетом 3:4.
– Ключевой момент игры – второй период. Соперник воспользовался ближней лавкой.
Мы допустили ошибки при выходе из зоны, много потерь, чем соперник и воспользовался. В третьем периоде перешли на игру в три звена, взвинтили темп, но не хватило времени отыграться.
– Уже не в первый раз наблюдаются проблемы у «Трактора» во втором периоде.
– Допускаем одни и те же ошибки. Когда играем правильно, то все получается.
Когда начинаем выдумывать, то допускаем ошибки. Соперник этим пользуется. Будем еще раз доносить, чтобы себе не создавать сложности и проблемы.
– Неудачная игра во втором периоде – это следствие своих ошибок или успешной игры соперника?
– Больше собственных. Мы прекрасно знаем соперника. Индивидуальные ошибки привели к такому результату во втором периоде.
– В чем природа этих ошибок?
– Где-то усталость. Соперник воспользовался ближней лавкой, не успевали смениться, после чего уступали в движении. Это все привело к ошибкам, – сказал главный тренер «Трактора».
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