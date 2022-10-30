Джордан Стаал – 3-й игрок с драфта-2006, сыгравший 1100 матчей в НХЛ. Он забил 1-й гол в сезоне в юбилейной игре

– 3-й игрок с драфта-2006 с 1100 матчами в НХЛ.

Капитан «Каролины» забросил первую шайбу в сезоне в юбилейной игре против «Филадельфии» (4:3 ОТ).

В активе 34-летнего игрока стало 3 (1+2) очка в 8 матчах. За карьеру у него 613 (259+354) баллов.

Стаал – 2-й номер драфта НХЛ-2006 («Питтсбург»). До него до отметки 1100 игр добрались только 2 игрока, которых выбрали в том же году.

Это Фил Кессел (1213 игр, выбран «Бостоном» под 5-м номером, сейчас – «Вегас») и (1103 игр, выбран «Бостоном» под 50-м номером, сейчас – «Калгари»).