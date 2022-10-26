Кучеров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом». У него 1+8 в 7 играх
Никита Кучеров забросил 1-ю шайбу в сезоне в матче с «Лос-Анджелесом».
Российский форвард «Тампы» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кингс» (2:4), прервав свою безголевую серию на старте.
В его активе 9 (1+8) очков в 7 играх сезона.
Сегодня Кучеров (25:22, 4:32 – в большинстве, полезность «+1») нанес 3 броска в створ, применил 2 силовых приема и получил малый штраф в конце первого периода.
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