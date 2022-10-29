Космонавт Анна Кикина поздравила «Сибирь» с 60-летием: «Желаю достигать космических результатов и уверенно следовать к Кубку Гагарина»

Космонавт-испытатель Анна Кикина поздравила «Сибирь» с 60-летним юбилеем.

«Сибирь», вперед» прозвучало на всю орбиту!!! Новосибирская космонавтка Анна Кикина поздравляет нас с 60-летием! Спасибо, «Роскосмос!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Привет, Новосибирск! Сердечно поздравляю хоккейный клуб «Сибирь» из моего родного города с 60-летним юбилеем. Желаю вам достигать космических результатов и уверенно следовать к Кубку Гагарина, а болельщикам – поддерживать команду так, чтобы было слышно даже на МКС.

Вперед, «Сибирь»! «Сибирь» Новосибирск!» – сказала Кикина, находящаяся на Международной космической станции (МКС).