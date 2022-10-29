Санников о 6-й победе «Салавата» подряд: «Идет плодотворная работа, пытаемся не расслабляться»
Степан Санников подвел итоги матча против «Барыса» (5:1).
«Салават Юлаев» выиграл 6-ю игру подряд.
– Немного медленно начали. Думаю, последствия игры с Казанью. Пару голов забили, и уже игра пошла поинтереснее.
– Прокомментируйте свой гол.
– Тренерский штаб сказал нам держать побольше шайбу в зоне. Получилась позиционная атака, несколько раз поменялись на синей линии. Я был на пятаке, пытался побыстрее бросить. Хорошо попал.
– Сейчас идет уверенный по очкам отрезок. Это дополнительный прессинг или, наоборот, раскрепощает?
– Это придает больше уверенности в своих действиях, потому что смотришь видео и понимаешь, за счет чего даются очки. Идет плодотворная работа каждый день, пытаемся не расслабляться.
– Чем соперник удивил? Все удалось сегодня?
– Если выиграли, то, значит, удалось. Обращали внимание на то, что у них хорошая скорость, нападающие убегают, создают контратаки.
– Хватит ли сил на последний матч домашней серии? Или, наоборот, проще, когда такой график с постоянными играми?
– По силам все хорошо. Силы есть, работаем с тренером, готовимся. Эмоции надо доставлять, с этим я согласен. Когда игр много, плотный график, много таких хороших матчей, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
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