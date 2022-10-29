Имена игроков «Колорадо» нанесли на Кубок Стэнли

Имена игроков, тренеров и менеджеров «Колорадо» были нанесены на .

Клуб выиграл трофей в 2022 году.

Чтобы имя игрока оказалось на Кубке, он должен сыграть за команду по меньшей мере 41 матч регулярного чемпионата или хотя бы одну игру в финальной серии.

В то же время команды могут ходатайствовать о нанесении имен игроков, которые не подпадают под эти критерии.

В числе прочих было выгравировано имя российского нападающего клуба .

Имя форварда (18 матчей в регулярном чемпионате) на Кубок нанесено не было.

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