Имена игроков «Колорадо» нанесли на Кубок Стэнли
Имена игроков, тренеров и менеджеров «Колорадо» были нанесены на Кубок Стэнли.
Клуб выиграл трофей в 2022 году.
Чтобы имя игрока оказалось на Кубке, он должен сыграть за команду по меньшей мере 41 матч регулярного чемпионата или хотя бы одну игру в финальной серии.
В то же время команды могут ходатайствовать о нанесении имен игроков, которые не подпадают под эти критерии.
В числе прочих было выгравировано имя российского нападающего клуба Валерия Ничушкина.
Имя форварда Михаила Мальцева (18 матчей в регулярном чемпионате) на Кубок нанесено не было.
Фото: твиттер «Колорадо»
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