«Законы просты – не ставьте на свои игры, не бейте жен, аккуратнее со случайными связями, не пейте, не употребляйте». Мальцев о собрании НХЛ по безопасности

рассказал о том, как прошло собрание по безопасности, устроенное .

«Удачно совпало, что первая поездка с основой в Нью-Йорк. Все-таки почти родные места, нормально здесь пожил, пока играл в , да и вообще с 2016 года постоянно ездил. То драфт, то кемп. Поскольку мы тут пять дней, можно успеть погулять.

С «Нью-Джерси» тоже много воспоминаний связано – дебют в НХЛ, первый гол, несколько десятков матчей. С персоналом арены повидался, все помнят, все рады.

Еще было собрание по безопасности, которое устраивает НХЛ. Законы просты – не ставьте на свои игры, не бейте жен, будьте аккуратнее со случайными связями, не пейте, не употребляйте.

Ну и про финансовые и репутационные риски шел разговор. Познавательно», – написал форвард в телеграм-канале перед матчем с «Нью-Джерси» (0:1).

В нем россиянин провел на льду 7 минут, за которые успел сделать 1 блок и выиграть 50% вбрасываний (2 из 4).