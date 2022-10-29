Кузьменко набрал 1+1 во 2-й раз подряд и стал 3-й звездой матча с «Питтсбургом». У него 3+3 в 9 играх сезона

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Андрей Кузьменко набрал 1+1 во 2-й раз подряд и стал 3-й звездой матча с «Питтсбургом».

Форвард помог «Ванкуверу» вторую победу подряд и первую в сезоне на домашней арене. «Кэнакс» обыграли «Пингвинс» со счетом 5:1. 

Сегодня россиянин (13:04, 1:52 – в большинстве, полезность «+1») нанес 3 броска в створ, сделал 2 блока и допустил 1 потерю шайбы. 

В 9 матчах текущего регулярного чемпионата НХЛ на его счету стало 6 (3+3) очков. 

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