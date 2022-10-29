«Бостон» выиграл 8 матчей из 9 и лидирует в таблице НХЛ. Клуб в 4-й раз в истории одержал столько побед в октябре

«Бостон» выиграл 8 матчей из 9 и лидирует в таблице .

Сегодня «Брюинс» обыграли (4:0) в матче регулярного чемпионата. Победа стала 5-й подряд и 8-й – в 9 матчах сезона.

С 16 очками команда Джима Монтгомери идет на первом месте в лиге.

Этот октябрь стал 4-м в истории клуба, когда он одержал 8+ побед. Ранее это удавалось в 1976 (9 побед в 12 матчах, 18 очков), 2013 (8 побед в 12 матчах, 16 очков) и 2019 (9 побед в 12 матчах, 20 очков) годах.

Следующий матч проведет против «Питтсбурга» 1 ноября.