Форвард «Югры» Лукин обжаловал приговор о покупке военного билета

Хоккеист Владислав Лукин обжаловал приговор по делу о покупке военного билета.

Нападающий «Югры» подал апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда Уфы.

«От адвоката поступила апелляционная жалоба. Приговор пока в законную силу не вступил», – сообщили в пресс-службе суда.

3 октября Ленинский районный суд Уфы приговорил Лукина к штрафу в размере 2,2 млн рублей по делу о даче взятки для уклонения от службы в армии.