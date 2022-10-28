Форвард «Югры» Лукин обжаловал приговор о покупке военного билета

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Хоккеист Владислав Лукин обжаловал приговор по делу о покупке военного билета.

Нападающий «Югры» подал апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда Уфы.

«От адвоката поступила апелляционная жалоба. Приговор пока в законную силу не вступил», – сообщили в пресс-службе суда.

3 октября Ленинский районный суд Уфы приговорил Лукина к штрафу в размере 2,2 млн рублей по делу о даче взятки для уклонения от службы в армии.

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