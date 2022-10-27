Михаил Бердин: «В топовых российских командах организация лучше, чем в НХЛ. Лучше, чем в «Виннипеге» по крайней мере»

Михаил Бердин считает, что лучшие российские клубы превосходят команды по организации.

– Вы отыграли полсезона в СКА – топ-клубе . Что вам дал период в Санкт-Петербурге и как часто его вспоминаете?

– Это был потрясающий опыт, мне очень понравилось там. Хороший клуб. Увидел, каким должен быть коллектив в команде.

Там действительно хорошая дисциплина, каждый знает, что должен делать. Все создано для того, чтобы играть в хоккей. Поэтому они сейчас и демонстрируют такой результат. Мы будем стремиться к такому же стилю.

– Говорят, что в НХЛ космический уровень организации внутриклубных процессов. КХЛ в этом плане все еще сильно уступает?

– В плане организации ни один клуб НХЛ не сравнится со .

– Даже так?

– В СКА созданы все условия для развития. Сколько там тренеров, массажистов, как все работает – слаженно, дисциплинировано. В «Сочи» тоже все хорошо, но есть к чему стремиться.

Считаю, в топовых российских командах организация лучше, чем в НХЛ. По крайней мере лучше, чем в . В других командах там я не был.

– Вы так говорите о «Джетс», будто у вас совсем не осталось теплых воспоминаний от выступлений там.

– Ни одного плохого слова о них не сказал, по-моему. У меня остались теплые чувства к «Виннипегу».

У меня там есть друзья, набрался в этом месте колоссального опыта, который трудно получить где-то еще. Вы меня спрашиваете, я открыто говорю, как оно есть, – сказал вратарь .