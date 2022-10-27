«Автомобилист» – основной претендент на форварда «Ак Барса» Тарасова

Назван клуб, в который может перейти форвард «Ак Барса» .

является основным претендентом на 31-летнего нападающего, об этом сообщает «Бизнес Online».

Ранее стало известно, что казанский клуб готов обменять хоккеиста.

В нынешнем сезоне Тарасов сыграл 9 матчей и набрал 1 (1+0) очко.

Действие контракта форварда рассчитано до конца нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Зарплата Тарасова – 40 млн рублей в год.

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