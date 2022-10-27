«Ак Барс» готов обменять Тарасова только на существенную денежную компенсацию. Ни один клуб КХЛ пока не готов платить за игрока (Metaratings)

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«Ак Барс» готов расстаться с Даниилом Тарасовым за существенную денежную компенсацию.

Как сообщает Metaratings.ru, казанский клуб рассматривает вариант обмена или продажи нападающего только за существенную компенсацию, так как ранее он был приобретен у «Динамо».

По данным издания, на сегодняшний день ни один из клубов КХЛ не готов платить за игрока ту компенсацию, которую хочет «Ак Барс».

В сезоне-2022/23 Тарасов сыграл 9 матчей и набрал 1 (1+0) очко.

Срок контракта 31-летнего нападающего рассчитан до конца нынешнего сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Зарплата Тарасова – 40 млн рублей в год.

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