Форвард «Сибири» Коротков забил в меньшинстве во втором матче подряд – «Спартаку» и «Барысу»

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Нападающий «Сибири» забросил во втором матче при игре в меньшинстве.

Никита Коротков забил гол в ворота «Барыса» (4:2, третий период) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

В прошлом матче со «Спартаком» (4:3) 26-летний форвард новосибирского клуба также отметился голом, когда команда находилась в меньшинстве.

Всего в 18 играх сезона Коротков набрал 5 (3+2) очков. Подробную статистику хоккеиста можно изучить здесь.

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