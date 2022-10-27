Форвард «Сибири» Коротков забил в меньшинстве во втором матче подряд – «Спартаку» и «Барысу»

Нападающий забросил во втором матче при игре в меньшинстве.

Никита Коротков забил гол в ворота (4:2, третий период) в игре Фонбет чемпионата .

В прошлом матче со «Спартаком» (4:3) 26-летний форвард новосибирского клуба также отметился голом, когда команда находилась в меньшинстве.

Всего в 18 играх сезона Коротков набрал 5 (3+2) очков. Подробную статистику хоккеиста можно изучить здесь.