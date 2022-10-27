«Сибирь» отыгралась с 0:2 и выиграла у «Барыса». Новосибирцы одержали 6 побед в 8 последних матчах, 3 победы кряду с одинаковым счетом 4:3

«Сибирь» продлила победную серию до трех матчей в Фонбет чемпионате .

Новосибирский клуб отыгрался с 0:2 по ходу игры и переиграл (4:3).

Кроме того, это победа стала шестой в последних восьми встречах для команды тренера .

На этом отрезке новосибирский клуб также победил «Сочи» (3:0), «Трактор» (2:1 ОТ), московское «Динамо» (4:3 Б), «Витязь» (4:3) и «Спартак» (4:3), а проиграл «Адмиралу» (2:4) и «Нефтехимику» (2:3).

На данный момент занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 24 играх.