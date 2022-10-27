«Сибирь» отыгралась с 0:2 и выиграла у «Барыса». Новосибирцы одержали 6 побед в 8 последних матчах, 3 победы кряду с одинаковым счетом 4:3

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«Сибирь» продлила победную серию до трех матчей в Фонбет чемпионате КХЛ.

Новосибирский клуб отыгрался с 0:2 по ходу игры и переиграл «Барыс» (4:3).

Кроме того, это победа стала шестой в последних восьми встречах для команды тренера Андрея Мартемьянова.

На этом отрезке новосибирский клуб также победил «Сочи» (3:0), «Трактор» (2:1 ОТ), московское «Динамо» (4:3 Б), «Витязь» (4:3) и «Спартак» (4:3), а проиграл «Адмиралу» (2:4) и «Нефтехимику» (2:3).

На данный момент «Сибирь» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции, набрав 28 очков в 24 играх.

Сибирь – Барыс 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
Дата проведения
27 октября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео
0:1 – 4 Вей (Луис)
0:2 – 7 Мищенко (Максимов)
1:2 – 17 Коротков (Морозов)
2:2 – 33 Шаров (Пьянов, Бутузов)
3:2 – 42 Основин (Морозов, Бутузов)
4:2 – 46 Мерфи (Бек)
4:3 – 49 Кайыржан (Луис, Бракко)

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