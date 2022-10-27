Маршанд сыграет с «Детройтом». Форвард «Бостона» проведет первую игру в сезоне после травмы

возвращается в состав после травмы.

Нападающий «Брюинс» примет участие в матче регулярного чемпионата против , об этом сообщил главный тренер команды Джим Монтгомери.

Канадец восстанавливался пять месяцев после операции на бедре, которую хоккеист перенес в конце мая.

В прошлом сезоне Маршанд стал лучшим бомбардиром «Брюинс», набрав 80 (32+48) очков в 70 играх регулярного чемпионата.

В 7 матчах плей-офф добавил еще 11 (4+7) баллов.