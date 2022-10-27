Маршанд сыграет с «Детройтом». Форвард «Бостона» проведет первую игру в сезоне после травмы
Брэд Маршанд возвращается в состав «Бостона» после травмы.
Нападающий «Брюинс» примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», об этом сообщил главный тренер команды Джим Монтгомери.
Канадец восстанавливался пять месяцев после операции на бедре, которую хоккеист перенес в конце мая.
В прошлом сезоне Маршанд стал лучшим бомбардиром «Брюинс», набрав 80 (32+48) очков в 70 играх регулярного чемпионата.
В 7 матчах плей-офф добавил еще 11 (4+7) баллов.
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