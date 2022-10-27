Маршанд сыграет с «Детройтом». Форвард «Бостона» проведет первую игру в сезоне после травмы

Теги Бостон Детройт НХЛ Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд возвращается в состав «Бостона» после травмы.

Нападающий «Брюинс» примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», об этом сообщил главный тренер команды Джим Монтгомери.

Канадец восстанавливался пять месяцев после операции на бедре, которую хоккеист перенес в конце мая.

В прошлом сезоне Маршанд стал лучшим бомбардиром «Брюинс», набрав 80 (32+48) очков в 70 играх регулярного чемпионата.

В 7 матчах плей-офф добавил еще 11 (4+7) баллов. 

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные