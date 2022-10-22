Будро о серии поражений «Ванкувера» на старте: «Плей-офф не выигрывают в октябре, если речь не о бейсболе. Я всегда ищу позитив»

не считает большой проблемой 5 поражений на старте сезона.

Клуб набрал 2 очка в 5 выездных играх, хотя во всех имел преимущество в счете (в первых четырех матчах – в 2+ шайбы).

«Плей-офф не выигрывают в октябре, если речь не о бейсболе. Я всегда ищу позитив, по крайней мере, стараюсь это делать.

Мы не уступали со счетом 1:6, соперники нас не переигрывали. Мы оставались в игре до последних минут во всех этих матчах. В концовках нам где-то не повезло.

Что там у нас, 4 очка до зоны плей-офф и 77 игр до конца? Мне нравится то, что мы делаем. Думаю, дальше все будет развиваться в положительном ключе», – сказал главный тренер «Кэнакс».

В субботу «Ванкувер» впервые в этом сезоне сыграет дома – против «Баффало».